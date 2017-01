C6 MAGAZIN

Musik

POP

Finkenauer

Mit seinem neuen Album "Beste Welt" feiert der knapp 30-jährige Liedermacher Finkenauer seine Rückkehr und hat nach den zahlreichen musikalischen Experimenten in seiner Jugend nun scheinbar den eigenen Stil gefunden. Dabei mischt er deutsche Songtexte mit eingängigen Melodien.







Das knappe Zitat "Ein gerader Strich scheint völlig unmöglich" aus seinem Stück "Verschlllungen" ist wohl die perfekte Beschreibung des musikalischen Werdegangs von Pascal Finkenauer. Der 1977 geborene Musiker hüpfte im Zick-Zack-Kurs durch die Musiklandschaft. Hardcore mit der Band Exhaust, Mitwirken am Elektroprojekt JAW, Rock mit den Black Cherries und nun Pop als Solokünstler. Und als ...

