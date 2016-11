ROCK 27.11.2006 Donots - The Story So Far Knapp über zehn Jahre lang gibt es die Punkrockband aus Ibbenbüren bereits, die über viele Jahre mit Hits wie "We´re Not Gonna Take It" oder "Whatever Happened To The 80s" den Spagat aus Punkrock und Massenkompatibilität schaffte. Nun ist wohl der perfekte Zeitpunkt zurückzublicken und die Best Of der Band unter die Lupe zu nehmen.

Als die Brüder Ingo und Guido mit dem Gitarristen Jan-Dirk Mitte der 90er nach diversen Bandumstrukturierungen die Donots als kleine Coverband gründeten und kurze Zeit später den Gitarristen Alex und Schlagzeuger Elke an Bord nahmen, hätten sie wohl eine derart rosige Zukunft nie zu hoffen gewagt. Bereits mit dem Debüt "Better Days Not Included", auf dem der Sinn für eine gute Mischung aus Melodie und Rockwucht zu erkennen war, machten sie auf sich aufmerksam und tourten mit Bands wie den Suicidal Tendencies und den Beatsteaks. 2001 erschien ihr wohl bestes und erfolgreichstes Album "Pocketrock". Und auch der Erfolg blieb insbesondere um das Jahr 2000 herum nicht aus. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Liveauftritte. Auf ausgiebigen Tourneen sammelten die fünf Musiker Fans wie Panini-Sticker und sorgten mit ihrer lustigen und lockeren Art für denkwürdige Liveauftritte.



Songs wie "Superhero", "Room With A View", "Whatever happened to the 80s" und insbesondere "We´re Not Gonna Take It" waren Radiohits und machten die Rockband zu Stammgästen der beliebten "Crossing All Over" Compilation und diverser Alternativeparties. Auf das mittelmäßige "Amplify The Good Times" folgte zuletzt mit dem Album "We Got The Noise" ein klassischer Punkrocker, der dem in die Jahre gekommenen Sound mit viel Wucht zu neuer Frische verhalf.







Als Zugabe gibt es zudem eine Bonus-CD mit 16 Raritäten der letzten Jahre. Highlight ist dabei natürlich das Cover des Songs "Ich töte meinen Nachbarn und verprügel seine Leiche", der im Original von den Bochumer Skandalrockern Die Kassierer kommt. Letztlich darf man gespannt sein, ob die Band den guten Eindruck der beiden neuen Songs bestätigt und sich in Zukunft mit einem Paukenschlag zurückmelden wird oder angesichts der Vielfalt an neuen Rockbands untergeht.

