Gewinnspiel:

Glückskekse

Zusammen mit meinkeks.de verlosen wir 5 x 1 individuellen Glückskeks in Standardverpackung mit persönlichem Wunschtext zum Verschenken oder selber erfreuen! Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ...

Sag's mit Glückskeksen: Die Glückskekse von MeinKeks.de haben eine Füllung, die zu Herzen geht. Egal ob Liebeserklärung, Heiratsantrag oder Geburtstags-Glückswunsch: Bei www.meinkeks.de kann man in die traditionellen chinesischen Glückskekse (Fortune Cookies) selbst verfasste Botschaften backen lassen! Und so den liebsten Menschen ganz persönlich Glück bringen.

MeinKeks.de liefert schon ab einer Stückzahl von nur einem einzigen Keks, wobei jeder bestellte Glückskeks sogar einen anderen Spruch enthalten kann. Eine Vielzahl von Services und Zusatzoptionen machen das Angebot einmalig und zugleich einzigartig in Europa!