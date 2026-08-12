Gewinnspiel:

The Da Vinci Code - Sakrileg Zum Kinostart von "The Da Vinci Code - Sakrileg" am 18. Mai verlosen wir zusammen mit Sony Pictures drei mal ein Moviepackage mit jeweils einem Mousepad und einer Tasse aus der limitierten Edition des Films sowie drei mal das Brett-Spiel „Da Vinci Code“ des Spieleverlags Winning Moves. Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ... Mitten in der Nacht wird der renommierte Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) in den Pariser Louvre gerufen: Der Museumsdirektor wurde ermordet. Seine Leiche, die in einer Körperhaltung wie der des Vitruvischen Mannes von Leonardo da Vinci aufgefunden wird, ist der erste grausige Hinweis in einer mysteriösen Kette aus Codes und Symbolen. Unter Einsatz seines Lebens entschlüsselt Langdon mit Hilfe der Polizei-Kryptografin, Sophie Neveu (Audrey Tautou) versteckte Botschaften in den Kunstwerken Leonardo da Vincis. Alle verweisen auf eine sagenumwobene Bruderschaft, deren Mitglieder seit 2000 Jahren ein machtvolles Geheimnis bewahren. Die atemlose Schnitzeljagd führt Langdon und Sophie von Paris über London bis nach Schottland; währenddessen versuchen sie verzweifelt, den Code zu knacken, um mit ihm ein Geheimnis zu enthüllen, das die Menschheit in ihren Grundfesten erschüttern wird. Weitere spannende Infos zum Film und seinen Stars, Kinotrailer, sowie ein Sodoku- und ein Anagramm-Game, u.v.m. unter www.davincicode-derfilm.de! Weitere Infos: Homepage von The Da Vinci Code - Sakrileg