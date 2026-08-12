Gewinnspiel:

TSOTSI Zusammen mit Kinowelt verlosen wir drei Fan-Pakete mit jeweils einem Roman, einem Würfelbecher und einem Button zum Filmstart von "Tsotsi" am 4. Mai. Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ... In einem Ghetto am Rand von Johannesburg lebt der 19-jährige Tsotsi (Presley Chweneyagae) in den Tag hinein. Der Anführer einer kleinen Gangsterbande ist der coole und für seine Brutalität gefürchtete Held des Viertels. Eines Abends sieht er sich drastisch mit den Folgen seiner Gewalttätigkeit konfrontiert: In einem noblen Vorort schießt er auf eine Frau, stiehlt deren Auto und flüchtet mit Höchstgeschwindigkeit, als er plötzlich auf dem Rücksitz ein neugeborenes Baby bemerkt. Vor Schreck baut er einen Unfall und muss seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Er könnte das schreiende Kind allein in dem Wrack zurück lassen, doch etwas in ihm sperrt sich dagegen. Also steckt er es in eine Papiertüte und nimmt es mit in seine Welt... Weitere Infos: Offizielle Film-Homepage