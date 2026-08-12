Gewinnspiel:

Marco Polo WM-Führer Zusammen mit Mairdumont verlosen wir 10 Reiseführer "Fußball WM Städte 2006". Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ... Am 9. Juni 2006 ist es so weit: Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland - Costa Rica beginnt in München die Fußball- Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland! Hunderte Millionen Menschen werden dieses Weltfest des Fußballs an den Bildschirmen verfolgen, Hunderttausende die Spiele live in den Stadien verfolgen. Und in den zwölf Zentren dieses Großereignisses, den Spielorten, werden sich zig Tausende Fußballfans vor den Großleinwänden der extra eingerichteten Event-Zentren versammeln, um das WM-Flair authentisch zu erleben. Live dabei sein ist also alles - man muss nur wissen wie, wann und wo. Das Special "Fußball WM 2006" stellt die zwölf WM-Städte vor: ihre Stadien, ihre WM-Events, ihre Attraktionen jenseits des Fußballs. Außerdem bietet es die wichtigsten Informationen, die der Fußballfan für einen gelungenen Trip in eine der WM-Städte braucht. Neben den notwendigen Fußball-Facts werden auch wertvolle Marco Polo Insider Tipps gegeben. Weitere Infos: Marco Polo Homepage