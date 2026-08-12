|
|
|
|
Gewinnspiel:
5x2 CineStar-Freikarten
Zusammen mit CineStar verlosen wir jeden Monat 5 x 2 Freikarten für alle CineStar Kinos in Deutschland.
Einfach das Formular am Ende der
Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ...
In der Freizeit findet der Besucher der CineStar-Kinos eine entspannte
Atmosphäre vor, in der er sich zurücklehnen und den Film genießen kann.
Mehr als 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren geben an,
regelmäßig ins Kino zu gehen. CineStar hat neben den Top-Filmen
allerdings noch diverse andere Highlight zu bieten, Besuche der
Mega-Stars beispielsweise. Da kann es schon mal sein, dass Tom Cruise
oder Sandra Bullock pünktlich zur Filmpremiere in einem CineStar Kino zu
Gast sind. Die Möglichkeit für Fans, Autogramme zu bekommen ist
selbstverständlich am roten Teppich gegeben.
Der Stern am Kinohimmel: Mit 97 Lichtspielhäusern und 600 Leinwänden
zählt die CineStar-Gruppe zu den größten Kinobetreibern Europas. Allein
in Deutschland laden rund 145.000 bequeme Kinosessel in den
CineStar-Filmpalästen ein zum Träumen, Staunen und Kuscheln. Im Jahre
2001 brachte CineStar ein völlig neues Format auf den Markt. In Berlin
entstand das erste Kino in dem ausschließlich Filme in Originalsprache
gezeigt wurden. Das Motto hieß damals "Original Voice - Original
Feeling". Nicht nur englische Filme, sondern auch Produktionen aus
Italien, der Türkei oder Frankreich gibt es noch heute in der
Originalsprache zu sehen. Natürlich hat man auch in anderen
CineStar-Standorten die Möglichkeit Filme zu sehen, die nicht
synchronisiert wurden.
Weitere Infos: