Gewinnspiel:

5x2 CineStar-Freikarten Zusammen mit CineStar verlosen wir jeden Monat 5 x 2 Freikarten für alle CineStar Kinos in Deutschland. Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ... In der Freizeit findet der Besucher der CineStar-Kinos eine entspannte Atmosphäre vor, in der er sich zurücklehnen und den Film genießen kann. Mehr als 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren geben an, regelmäßig ins Kino zu gehen. CineStar hat neben den Top-Filmen allerdings noch diverse andere Highlight zu bieten, Besuche der Mega-Stars beispielsweise. Da kann es schon mal sein, dass Tom Cruise oder Sandra Bullock pünktlich zur Filmpremiere in einem CineStar Kino zu Gast sind. Die Möglichkeit für Fans, Autogramme zu bekommen ist selbstverständlich am roten Teppich gegeben. Der Stern am Kinohimmel: Mit 97 Lichtspielhäusern und 600 Leinwänden zählt die CineStar-Gruppe zu den größten Kinobetreibern Europas. Allein in Deutschland laden rund 145.000 bequeme Kinosessel in den CineStar-Filmpalästen ein zum Träumen, Staunen und Kuscheln. Im Jahre 2001 brachte CineStar ein völlig neues Format auf den Markt. In Berlin entstand das erste Kino in dem ausschließlich Filme in Originalsprache gezeigt wurden. Das Motto hieß damals "Original Voice - Original Feeling". Nicht nur englische Filme, sondern auch Produktionen aus Italien, der Türkei oder Frankreich gibt es noch heute in der Originalsprache zu sehen. Natürlich hat man auch in anderen CineStar-Standorten die Möglichkeit Filme zu sehen, die nicht synchronisiert wurden. Weitere Infos: CineStar-Homepage