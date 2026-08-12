Gewinnspiel:

Lattenschuss

Zusammen mit Ullstein Buchverlage verlosen wir passend zur Fußball WM zehn mal das Buch "Lattenschuss" von Christian Ewers. Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ...

Lattenschuß beantwortet die wirklich wichtigen Fragen aus der Welt des Fußballs: Wie hoch ist der Reifendruck vom Mannschaftsbus des FC Bayern München? Welcher Bundesliga-Spieler hat die meisten unehelichen Kinder? Wie lauten die zehn Gebote der Diego-Maradona-Kirche in Argentinien? Schräge Zitate, verblüffende Statistiken, unentbehrliche Trivialitäten: Daß auch vermeintlich unnötiges Fußballwissen ein Quell steter Freude und Lust sein kann, erfährt man aus diesem Handbuch - eine wahre Liebeserklärung ans Kicken. (128 Seiten, € 8,00)