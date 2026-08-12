Gewinnspiel:

HOSTEL Zum Kinostart von Quentin Tarantinos Horror-Schocker "HOSTEL" am 27. April verlosen wir zusammen mit Sony Pictures drei Filmpakete mit jeweils einem HOSTEL Filmshirt und einer Pflaster-Box aus der limitierten Edition des Films sowie einem Soundtrack zum Film. Einfach das Formular am Ende der Seite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen ... Quentin Tarantino präsentiert: HOSTEL - Buch & Regie: Eli Roth - Ab 27. April im Kino! Sie suchen das Abenteuer, und sie finden das nackte Grauen: Die beiden abenteuerlustigen College-Freunde Paxton (Jay Hernandez) und Josh (Derek Richardson) sind mit dem Rucksack unterwegs durch Europa. Abseits der üblichen Reiserouten im tiefsten Ost-Europa finden sie scheinbar den absoluten Geheimtipp: Ein Hostel, in dem schöne, willige Frauen auf sie warten. Zu spät merken sie, dass sie sich in einer tödlichen Falle befinden, in der sie den finstersten Abgründen der menschlichen Natur begegnen. Werden sie diesen Alptraum überleben? Warnung! In diesem Film sind intensive und brutale Gewalt- und Folterszenen zu sehen. Bist du stark genug? Dann schicke den Kinotrailer als eCard an deine Freunde und Bekannte. HOSTEL eCard und viele weitere gruselig-gute Online-Specials unter www.hostel-derfilm.de! Weitere Infos: Online-Game

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